Директор «Оператора ГТС» закликав Канаду не передавати Росії турбіну для «Північного потоку-1»

Гендиректор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон закликав Канаду і Німеччину не піддаватися на «шантаж Кремля» і не передавати російському «Газпрому» турбіну для газопроводу «Північний потік-1».

«Просимо Канаду передати турбіну «Газпрому» не до Німеччини, а до України. Ми передамо далі до РФ. Може. Після перемоги. Нагадаю нашим німецьким партнерам, що і без «Північного потоку-1» є достатньо вільних потужностей для транзиту газу до Німеччини. Україна може хоч зараз транспортувати весь обсяг «Північного потоку-1», а ще є незадіяний газогін Ямал через Польщу. Ми не повинні піддаватися на шантаж Кремля!», – написав Макогон у фейсбуці ввечері 7 липня.

Раніше агентство Reuters із посиланням на джерело в українському Міністерстві енергетики Україна повідомило, що Київ виступає проти передачі Канадою турбіни російському державному «Газпрому» для постачання природного газу до Німеччини, оскільки цей крок суперечить санкціям проти Росії.

Минулого місяця «Газпром» скоротив пропускну спроможність газопроводу «Північний потік-1» до 40% від звичайного рівня, посилаючись на затримку повернення обладнання, яке обслуговується німецькою Siemens Energy в Канаді.

«Санкції забороняють передачу будь-якого обладнання, пов’язаного з газом. Якщо, не дай Боже, це рішення буде ухвалене, ми, безперечно, будемо звертатися до наших європейських колег... Бо якщо країни не виконують узгоджені ними рішення щодо санкцій, то як можна говорити про солідарність?», – цитує Reuters джерело в українському міністерстві.

Як повідомило агентство, Міністерство природних ресурсів Канади не відповіло на запит про коментар щодо ситуації. Міністерства економіки та закордонних справ Німеччини також не надали коментарів.

Натомість як заявило високопоставлене джерело в українському Міністерстві енергетики, Канада і Німеччина не хочуть, щоб турбіна була приводом для Росії для скорочення поставок газу через газопровід «Північний потік-1».

Міністр енергетики України Герман Галущенко в червні закликав Канаду не повертати турбіну російському «Газпрому», йдеться в листі, який цитує Reuters.

У листі міністр стверджував, що Росія все ще має більш ніж достатньо потужностей своїх транзитних маршрутів, щоб підтримувати постачання без турбіни, розташованої в Канаді.

Україна звинуватила Москву у використанні поставок природного газу як зброї для тиску на європейських союзників Києва з метою змусити їх відмовитися від підтримки України, яка протистоїть повномасштабному вторгненню Росії.

Київ неодноразово закликав до посилення санкцій проти Росії.