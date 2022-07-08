Галущенко: «комунікація» з Канадою щодо шантажу Росії продовжується

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявляє, що Україна продовжує «комунікацію» з Канадою щодо шантажу Росії.



«Ми досі перебуваємо в комунікації щодо цього рішення. Насправді зараз Росія використовує фактор цієї турбіни як обґрунтування зменшення потужностей «Північного потоку-1». Це абсолютний шантаж. Тому що там є вісім турбін і на сьогодні працюють тільки три. Це абсолютно не пов'язано з тою турбіною, яка перебуває в Канаді. Ми розуміємо, що це є черговий шантаж. Йдеться не про те, що ця турбіна не дає можливості прокачувати такі обсяги. Обсяг був 160 млн кубів газу на добу, зараз його зменшили на 100 млн. Тут все зрозуміло. Якби вони хотіли постачати газ до Європи в тих обсягах, які потрібні, то вони могли б спокійно збільшити (постачання) через українську трубу, такі можливості є», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, для Росії тут інтерес не в турбіні, а в тому, щоб створити прецедент того, що санкції можуть мати винятки.



«Ми розуміємо, що це дуже небезпечний прецедент. Я сподіваюся, що санкції будуть втримані. Наявність цієї турбіни в «Північному потоці-1» абсолютно не вирішує питання постачання газу. Це ключове, що потрібно розуміти», – додав міністр.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що уряд Канади планує вивести з-під санкцій затриману турбіну для газопроводу «Північний потік». Вона була доставлена в країну з Росії для ремонту, але зараз повернути її неможливо через запроваджені проти Москви обмеження. З проханням зробити виняток до Оттави звернувся уряд Німеччини.

Як повідомило 8 липня агентство Reuters з посиланням на особу, знайому з ситуацією, Німеччина очікує, що Канада незабаром поверне турбіну. Представник уряду Німеччини заявив журналістам у п’ятницю, що є «позитивні сигнали з Канади», хоча він не зміг підтвердити, що турбіна вже на шляху до Німеччини.

Канада сьогодні оголосила про нові санкції проти РФ, про можливий санкційний виняток для Росії канадська сторона ніяк не згадує.

Минулого місяця «Газпром» скоротив пропускну спроможність газопроводу «Північний потік-1» до 40% від звичайного рівня, посилаючись на затримку повернення обладнання, яке обслуговується німецькою Siemens Energy в Канаді.