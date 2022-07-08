Канада запровадила санкції проти пропагандистів РФ, про можливий виняток щодо російської турбіни не каже

Канада запроваджує санкції проти 29 спонсорованих державою агентів з дезінформації та пропаганди та 15 організацій, які контролюються або належать російському уряду та причетні до дезінформації.

Серед них Армен Гаспарян, керівник міжнародного відділу державного медіахолдингу Russia Today (RT), який має значний вплив у Росії.

Канада також запустила веб-сторінку, присвячену протидії дезінформації. Канада продовжуватиме використовувати цю платформу, щоб пролити світло на те, як російський режим використовує брехню, щоб виправдати своє незаконне вторгнення в Україну.

Крім того, Канада заборонила імпорт деяких видів золота з Росії.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про додаткові санкції у зв’язку з вторгненням Росії в Україну під час зустрічі міністрів закордонних справ G20 на Балі.

Вона підтвердила непохитну відданість Канади підтримці України.

«Російська пропагандистська машина має відповісти за свою брехню. Канада прагне боротися з дезінформацією, де б і коли б вона не була виявлена. Сьогодні ми даємо зрозуміти тим, хто займається обманом: ви будете притягнуті до відповідальності. Канада підтримує Україну», – сказала вона.

Водночас канадська сторона ніяк не згадує про можливий санкційний виняток для Росії.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що уряд Канади планує вивести з-під санкцій затриману турбіну для газопроводу «Північний потік». Вона була доставлена в країну з Росії для ремонту, але зараз повернути її неможливо через запроваджені проти Москви обмеження. З проханням зробити виняток до Оттави звернувся уряд Німеччини.

Як повідомило 8 липня агентство Reuters з посиланням на особу, знайому з ситуацією, Німеччина очікує, що Канада незабаром поверне турбіну. Представник уряду Німеччини заявив журналістам у п’ятницю, що є «позитивні сигнали з Канади», хоча він не зміг підтвердити, що турбіна вже на шляху до Німеччини.