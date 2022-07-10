Канада поверне Німеччині російські турбіни для «Північного потоку»

Канада зробить виняток із санкцій і поверне Німеччині російські турбіни, потрібні для роботи газопроводу «Північний потік». Про це заявила міністерка закордонних справ країни Мелані Жолі 9 липня.

Водночас, додала вона, Канада розширить санкції проти російського енергетичного сектору, включивши до них промислове виробництво.

За словами Жолі, нові санкції стосуватимуться «наземного та трубопровідного транспорту та виробництва металів і транспорту, комп’ютерної, електронної та електричної техніки, а також машинного обладнання».

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Днем раніше Німеччина підтвердила, що Берлін отримав позитивний сигнал від Канади щодо доставки турбіни.

Минулого місяця російський «Газпром» скоротив пропускну спроможність уздовж газопроводу «Північний потік-1» до 40 відсотків від звичайного рівня, вказуючи на затримку з поверненням обладнання, яке обслуговується німецькою Siemens Energy в Канаді.

Турбіну спочатку відправлять до Німеччини, а потім доставлять «Газпрому», щоб Канада не порушила жодних санкцій, повідомило Reuters джерело в уряді.

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Німеччина каже, що повернення турбіни позбавить Росію приводу підтримувати поставки значно нижче нормального рівня.

8 липня Москва заявила, що збільшить поставки газу в Європу, якщо турбіну повернуть.

Україна виступає проти передачі Канадою турбіни «Газпрому», заявляючи, що такі дії порушують санкції проти Росії.

Київ заявляв, що його власні трубопроводи здатні транспортувати достатній обсяг газу до Німеччини, щоб компенсувати падіння російських поставок.