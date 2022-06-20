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Канада інвестуватиме у модернізацію ППО через загрози з боку Росії

Міністр оборони Канади Аніта Ананд в Україні (січень 2022 року)

Канада оголосила про великі інвестиції в модернізацію Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони (NORAD), спільної американо-канадської оборонної організації, призначеної для виявлення загроз безпеці.

Міністр оборони Аніта Ананд згадала про зростання загроз з боку Росії та нові технології, оголосивши 20 червня про план модернізації на суму 4,9 млрд канадських доларів (3,8 млрд доларів).

Кошти будуть розподілені протягом наступних шести років і спрямовані на модернізацію застарілої системи попередження про загрози часів Холодної війни – від Аляски до північного Квебеку, чиї станції радіолокації не здатні реагувати на сучасні ракетні загрози.

Гроші підуть на наземні і супутникові радари, здатні виявляти бомбардувальники, що наближаються, або ракети на горизонті. Також кошти виділять на мережу сенсорів, здатних відстежувати арктичний простір та морські підходи до континенту.

Нові витрати є «найзначнішою модернізацією NORAD Канадою майже за чотири десятиліття», – сказала Ананд на пресконференції на найбільшій авіабазі Канади в Трентоні, Онтаріо.

Це гарантуватиме, що «ми зможемо реагувати на загрози, які швидко змінюються», сказала міністр.

Ананд назвала вторгнення Росії в Україну однією з причин, через яку зараз вирішено вкладати такі інвестиції в оборону Канади.

«Оскільки авторитарні режими загрожують базованому на правилах міжнародному порядку, що захищав нас протягом десятиліть, а наші конкуренти розробляють нові технології, такі як гіперзвукова зброя та сучасні крилаті ракети, є гостра потреба у модернізації канадського потенціалу NORAD», – сказала Ананд.

Арктичний регіон Канади становить близько 40 відсотків її загальної суші. Більшість арктичної території Росії, що становить приблизно одну п’яту її суші, примикає до Канади та Аляски.

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