Не дозволяйте владі забути про війну в Україні – Зеленський до студентів канадських університетів

У відеозверненні до студентів канадських університетів 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що увесь світ має «включатися» в протидію агресії Росії. Він закликав студентів із різних країн світу, які навчаються в Канаді, апелювали до керівництва своїх держав щодо важливості надання підтримки Україні.

«Кожен та кожна з вас може це зробити. Всі втомлюються від війни, тож своїми діями, завдяки соцмережам, спілкуванню з друзями, виходу на майдани міст ваших держав, підтримуючи Україну, не давайте можливості будь-кому десь зверху, в бюрократичних коридорах, забути про те, що відбувається в Україні, забути про війну. Не втомлюйтеся, будь ласка, через війну. Не втомлюйтеся від війни в Україні», – закликав Зеленський.

Він попередив: «Якщо Росія безкарно захоплюватиме українські території та вбиватиме українців, це може стати прикладом для інших держав у будь-якому куточку планети».

В ОПУ повідомили, що в онлайн-спілкуванні із Зеленським взяли участь представники 10 провідних вишів Канади.