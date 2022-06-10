Росія створила в Україні «десятки нових Ковентрі» – Зеленський звернувся до британських студентів

Президент України Володимир Зеленський 10 червня поспілкувався зі студентськими спільнотами провідних університетів Великої Британії. Його пресслужба оприлюднила текст вступної промови.

Зеленський порівняв російську агресію в Україні з нацистськими бомбардуваннями Великої Британії у часи Другої світової війни. Зокрема – з містом Ковентрі в центральній Британії, яке зазнавало багаторазових повітряних атак.

«80 років тому нацисти рівняли з землею Ковентрі. Цьогоріч рашисти створили на території України десятки нових Ковентрі. Це – Буча, Ірпінь, Бородянка, Харків, Маріуполь», – сказав голова держави.

Зеленський також нагадав про нещодавній випадок у Единбурзькому університеті, де студенти звинуватили професора в поширенні російської пропаганди.

«Ця новина, як і сотні інших сигналів, які ми бачимо й чуємо від вас, свідчить щонайменше про три речі. Війна в Україні вам небайдужа, брехня про цю війну – помітна й огидна, а правда – відома, потрібна й важлива. Водночас ви знаєте правду про Україну та війну. Знаєте про Україну через війну. Ви читаєте про обстріли Харкова, Запоріжжя, Одеси, Маріуполя. Та чи знаєте ви, що ці міста – побратими Лідса, Бірмінгема, Ліверпуля?» – спитав він.

Читайте також: Глава МЗС Британії обговорила з Кулебою звільнення військовополонених, «яких утримують російські маріонетки»

Президент перелічив приклади зі спільного минулого України та Сполученого Королівства, висловивши думку, що російська агресія має на меті стерти українську історію:

«Мета Росії – стерти всі асоціації про Україну, крім війни. Україна без минулого, без світлих моментів сьогодення, а отже, без права на майбутнє. Чому, запитаєте ви, Росія робить це? Бо має глобальну фобію на державному рівні. Це фобія свободи. Для них це незнайома, невідома, а тому сила, що дуже лякає. Навіть якщо свобода не в їхній, а в сусідній країні. Свобода поруч. Для РФ це небезпечно близько. Вона хоче це знищити. Але вона програє. Ми воюємо за своє майбутнє, вони – за чуже минуле», – підсумував він.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 10 червня відвідав Київ і висловив переконання, що Україна здатна витіснити Росію з Донбасу, де наразі зосередилися бойові дії.