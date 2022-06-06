Джонсон залишається прем’єр-міністром Великобританії після голосування щодо вотуму недовіри

Члени Палати громад від консервативної партії Великобританії проголосували за продовження роботи Боріса Джонсона на посаді лідера партії. Це означає, що він залишається прем’єр-міністром країни.

На підтримку Джонсона проголосувало 211 представників партії, проти нього – 148. Для перемоги йому потрібно було набрати щонайменше 180 голосів. Згідно з партійними правилами, тепер Джонсон має захист на рік від проведення подібної процедури.

6 червня було зібрано необхідні 54 підписи членів парламенту від партії консерваторів для проведення голосування щодо довіри.

Пропозиція розглянути відставку Джонсона була пов’язана із так званим «Патіґейтом» – скандалом через кілька вечірок у 2020 та 2021 роках, у яких брав участь голова уряду. У цей час у Великій Британії діяли суворі карантинні обмеження, які в тому числі забороняли масові заходи. Джонсон зрештою визнав порушення і вибачився. Йому присудили штраф, який він сплатив.