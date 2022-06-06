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«Підтримує Україну, вибачився за помилки»: голова МЗС Британії про Джонсона, якому загрожує вотум недовіри

На думку Ліз Трасс, наразі влада Великої Британії повинна зосередитися на економічному зростанні

Очільниця британського Форін Офісу Ліз Трасс висловила підтримку прем’єр-міністру країни Борісу Джонсону перед голосуванням за вотум недовіри. Про це вона заявила в своєму твітері 6 червня.

«Прем’єр-міністр має мою стовідсоткову підтримку в сьогоднішньому голосуванні і я наполегливо заохочую колег його підтримати. Він виконав свою роботу у відновленні після пандемії ковіду та підтримці України перед обличчям російської агресії. Він вибачився за помилки, яких припустився», – аргументувала Трасс.

Вона додала, що наразі влада Великої Британії повинна зосередитися на економічному зростанні.

Консервативна партія Великої Британії в парламенті голосуватиме за вотум недовіри Борісу Джонсону увечері 6 червня. Щоб зберегти посаду, йому знадобиться підтримка понад 50% депутатів.

Пропозиція розглянути відставку Джонсона пов’язана із так званим «Патіґейтом» – скандалом через кілька вечірок у 2020 та 2021 роках, у яких брав участь голова уряду. У цей час у Великій Британії діяли суворі карантинні обмеження, які в тому числі забороняли масові заходи. Джонсон зрештою визнав порушення і вибачився. Йому присудили штраф, який він сплатив.

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