«Підтримує Україну, вибачився за помилки»: голова МЗС Британії про Джонсона, якому загрожує вотум недовіри

Очільниця британського Форін Офісу Ліз Трасс висловила підтримку прем’єр-міністру країни Борісу Джонсону перед голосуванням за вотум недовіри. Про це вона заявила в своєму твітері 6 червня.

«Прем’єр-міністр має мою стовідсоткову підтримку в сьогоднішньому голосуванні і я наполегливо заохочую колег його підтримати. Він виконав свою роботу у відновленні після пандемії ковіду та підтримці України перед обличчям російської агресії. Він вибачився за помилки, яких припустився», – аргументувала Трасс.

Вона додала, що наразі влада Великої Британії повинна зосередитися на економічному зростанні.

Консервативна партія Великої Британії в парламенті голосуватиме за вотум недовіри Борісу Джонсону увечері 6 червня. Щоб зберегти посаду, йому знадобиться підтримка понад 50% депутатів.

Пропозиція розглянути відставку Джонсона пов’язана із так званим «Патіґейтом» – скандалом через кілька вечірок у 2020 та 2021 роках, у яких брав участь голова уряду. У цей час у Великій Британії діяли суворі карантинні обмеження, які в тому числі забороняли масові заходи. Джонсон зрештою визнав порушення і вибачився. Йому присудили штраф, який він сплатив.