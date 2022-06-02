Британія відзначає платиновий ювілей правління Єлизавети II

У Великій Британії 2 червня розпочалися чотириденні святкування з нагоди першого в історії британської монархії платинового ювілею – 70 років правління королеви Єлизавети II.

На честь свята по всій країні оголошені довгі вихідні, починаючи з четверга і до кінця тижня, під час яких відбудуться урочистості й масові гуляння, передає «Бі-Бі-Сі».

Першим заходом стало винесення прапора. Це багатовікова традиція, згідно з якою найстаріші підрозділи британської армії, по суті – особиста гвардія королеви, проходять маршем від Букінгемського палацу до Вайтголлу і назад. Потім відбулося авіаційне шоу, в якому взяли участь близько 70 літаків Королівських ВПС.

96-річна королева з’явилася на балконі Букінгемського палацу в супроводі інших членів королівської сім’ї, щоб подивитися на повітряний парад. Пізніше, однак, Букінгемський палац повідомив, що Єлизавета II відчула «деякий дискомфорт», тому змушена відмовитися від участі в релігійній службі в Соборі Святого Павла, запланованій на 3 червня.

Цьому оголошенню передувало ще одне повідомлення палацу: про те, що 62-річний син королеви принц Ендрю, який відійшов від громадських обов’язків на тлі скандалу через його зв’язки із засудженим за сексуальні злочини бізнесменом Джеффрі Епштейном, також пропустить службу після позитивного тесту на коронавірусну інфекцію COVID-19.

З усього світу британській королеві надходять вітання. Президент Франції Емманюель Макрон назвав Єлизавету II «золотою ниткою, яка пов’язує Францію і Велику Британію з часів Другої світової війни».

Американський президент Джо Байден та його дружина, перша леді США Джилл Байден, подякували королеві за дружбу, побажавши радісного святкування. Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз направив від своєї країни «найтепліші вітання», назвавши королеву особистістю, яка «обнадіює, випромінює спокій і силу».

Як пише «Бі-Бі-Сі», Єлизавета II править довше, ніж четверо її попередників, разом узятих. За цей час встигли змінитися 14 британських прем’єрів і стільки ж президентів США. З британських монархів з Єлизаветою II можна порівняти лише королеву Вікторію, яка правила 63 роки.