Глава МЗС Британії обговорила з Кулебою звільнення військовополонених, «яких утримують російські маріонетки»

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та його британська колега Ліз Трасс обговорили «зусилля щодо звільнення військовополонених, яких утримують російські маріонетки».

«Поговорила з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб обговорити зусилля зі звільнення військовополонених, яких утримують російські маріонетки. Рішення проти них є кричущим порушенням Женевської конвенції. Велика Британія продовжує підтримувати Україну проти варварського вторгнення Путіна », – написала Трасс у твіттері.

Так званий «верховний суд» незаконного збройного угруповання «ДНР» 9 червня засудив трьох полонених іноземців, які воювали в складі Збройних сил України, до смертної кари.

Йдеться про двох британців – Шона Піннера та Ейдена Есліна – та громадянина Марокко Саадуна Брагіма. Всі вони підписали контракти із ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення.

Міністерство закордонних справ України, коментуючи «вирок», заявило в коментарі Радіо Свобода, що всі іноземці, які воюють у складі Збройних сил України, є військовослужбовцями ЗСУ, мають правовий статус комбатантів і в полоні користуються правами військовополонених.

Велика Британія і США засудили «смертний вирок» трьом полоненим іноземцям, що воювали в складі Збройних сил України. Ліз Трасс наголосила, що ці особи є військовополоненими, а так званий «вирок» є «фіктивним» і «абсолютно беззаконним».