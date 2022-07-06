Єврокомісія готує плани дій на випадок повного припинення поставок російського газу

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 6 липня заявила, що 27 країн Європейського Союзу повинні розробити плани на випадок надзвичайних ситуацій, щоб підготуватися до повного припинення російського газу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Фон дер Ляєн сказала, що комісія планує оголосити загальноєвропейські плани надзвичайних ситуацій у середині липня, щоб забезпечити «потік газу туди, де він найбільше потрібний» у разі повного припинення поставок російського газу.

Голова виконавчої гілки влади ЄС сказала, що блок повинен бути готовий до зривів поставок, які надходять від Москви.



«Нам потрібно зараз підготуватися до подальших перебоїв у постачанні газу і навіть до повного припинення постачання російського газу», – сказала фон дер Ляєн у Страсбурзі. – «Очевидно, що Путін продовжує використовувати енергетику як зброю»

Вона додала, що Росія вже скоротила постачання газу до 12 країн-членів ЄС.



«Нам потрібно переконатися, що в разі повного зриву (постачання) газ буде надходити туди, де він найбільше потрібний. Ми маємо забезпечити європейську солідарність».

Неспровокована Росією війна в Україні змусила 27 країн блоку переглянути свою енергетичну політику та скоротити закупівлі російських енергоносіїв.