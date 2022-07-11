РФ не гратиме в енергетиці за правилами, якщо не побачить сили – Зеленський про рішення Канади

Президент України Володимир Зеленський вважає, що рішення Канади щодо російської турбіни є небезпечним не лише для України, а й для всіх країн демократичного світу, проте це рішення ще можна переглянути.



«МЗС України довелося викликати представника Канади у нашій державі через абсолютно неприйнятний виняток із санкційного режиму проти Росії. Це стосується не просто якоїсь турбіни для газопроводу « »Північний потік», яку Канада не повинна була, але все ж таки вирішила передати – передати фактично Росії. Це стосується спільних правил. Якщо держава-терорист може витиснути такий виняток у санкціях, то яких винятків вона захоче завтра чи післязавтра? Це питання дуже небезпечне. Небезпечне не лише для України, а й для всіх країн демократичного світу», – заявив він у своєму відеозверненні.



«Рішення про санкційний виняток будуть сприймати в Москві виключно як прояв слабкості. Така їхня логіка. І якраз тепер можна не сумніватись, що Росія спробує не просто максимально обмежити, а повністю припинити у найбільш гострий момент постачання газу в Європу. Саме до цього тепер треба готуватись. Саме це тепер провокується. Кожна поступка в таких умовах сприймається російським керівництвом як стимул до подальшого сильнішого тиску. Звичайно, ще можна переглянути рішення про одну турбіну, яке тягне за собою багато інших проблем. Росія ніколи не грала в енергетиці за правилами і не гратиме зараз, якщо не побачить сили», – додав президент.

Минулого місяця «Газпром» скоротив пропускну спроможність газопроводу «Північний потік-1» до 40% від звичайного рівня, посилаючись на затримку повернення обладнання, яке обслуговується німецькою Siemens Energy в Канаді.

Російська турбіна була доставлена в Канаду для ремонту, але після запровадження санкцій її повернення стало неможливим. З проханням зробити санкційний виняток до Оттави звернувся уряд Німеччини.

9 липня стало відомо, що Канада зробить виняток із санкцій і поверне Німеччині російські турбіни, потрібні для роботи газопроводу «Північний потік».

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Росія використовує фактор цієї турбіни для обґрунтування зменшення потужностей «Північного потоку-1», але це «абсолютний шантаж». За словами українського міністра, йдеться не про те, що ця турбіна не дає можливості прокачувати необхідні обсяги газу, а про те, що Росія створює прецедент того, що санкції можуть мати винятки.

І Канада, і Німеччина декларують підтримку України і засуджують російську агресію.