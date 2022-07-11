США підтримують рішення Канади повернути російську турбіну – Держдеп

США підтримують рішення уряду Канади повернути до Німеччини відремонтованої компанією Siemens Canada турбіни «Північного потоку-1».

«США об’єднані з нашими союзниками та партнерами у своїй відданості сприянню європейській енергетичній безпеці, зменшенню нашої спільної залежності від російських енергоносіїв і збереженню тиску на Кремль. У цьому разі ми підтримуємо рішення канадського уряду повернути турбіну до Німеччини для використання в газопроводі Nord Stream 1. У короткостроковій перспективі турбіна дозволить Німеччині та іншим європейським країнам поповнити свої запаси газу, підвищивши їхню енергетичну безпеку та стійкість, а також протистояти зусиллям Росії використовувати енергію як зброю», – заявив речник Державного департаменту Нед Прайс.



При цьому, за його словами, США та союзники працюють над тим, щоб зменшити «колективну залежність від російських енергоресурсів і підтримувати тиск на президента Путіна, включно з пошуком шляхів подальшого скорочення доходів Росії від енергоносіїв».



«Водночас ми вживаємо активних заходів для обмеження впливу війни президента Путіна на глобальні енергетичні ринки та захисту наших економік. Сполучені Штати, наші союзники та партнери віддані підтримці України та забезпеченню того, щоб російський уряд відчув ускладнення наслідків наших економічних обмежень і жорстких санкцій», – додав він.

Ця турбіна була доставлена в країну з Росії для ремонту, але нині через санкції повернення її стало неможливим. З проханням зробити санкційний виняток до Оттави звернувся уряд Німеччини.

9 липня стало відомо, що Канада зробить виняток із санкцій і поверне Німеччині російські турбіни, потрібні для роботи газопроводу «Північний потік». Водночас, як заявила міністерка закордонних справ країни Мелані Жолі, Канада розширить санкції проти російського енергетичного сектору, включивши до них промислове виробництво.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Росія використовує фактор цієї турбіни для обґрунтування зменшення потужностей «Північного потоку-1», але це «абсолютний шантаж». За словами українського міністра, йдеться не про те, що ця турбіна не дає можливості прокачувати необхідні обсяги газу, а про те, що Росія створює прецедент того, що санкції можуть мати винятки.

І Канада, і Німеччина декларують підтримку України і засуджують російську агресію.

Минулого місяця «Газпром» скоротив пропускну спроможність газопроводу «Північний потік-1» до 40% від звичайного рівня, посилаючись на затримку повернення обладнання, яке обслуговується німецькою Siemens Energy в Канаді.