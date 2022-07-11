Після рішення Канади щодо російської турбіни РФ зупинила подачу газу через «Північний потік»

Росія з понеділка, 11 липня, зупинила прокачування природного газу до Німеччини газопроводом «Північний потік». Про це було оголошено заздалегідь – оператор газопроводу, компанія Nord Stream AG, стверджує, що йдеться про планову профілактику, яка триватиме до 21 липня.

У Німеччині та інших країнах ЄС, однак, побоюються, що на тлі протистояння, пов'язаного з війною в Україні, подача газу може й не відновитись – що призвело б до гострої енергетичної кризи в Європі.



Газопровід щорічно зупиняють на кілька днів для профілактики. Однак цього року побоювання в ЄС викликає той факт, що ще до його зупинки обсяги подачі газу через «Північний потік» скоротилися більш ніж удвічі. Це не було компенсовано збільшенням поставок через Україну чи іншими маршрутами.



«Газпром» пояснив різке скорочення поставок рішенням Канади через санкції заблокувати повернення в Росію газових турбін фірми Siemens, які перебували в Канаді, а також неполадками, виявленими Ростехнаглядом на компресорній станції. У Берліні, однак, вважають рішення Росії політичним.

«Сьогодні ми змушені констатувати: Росія використовує енергію як зброю», – заявив 6 липня канцлер ФРН Олаф Шольц.



При цьому влада Німеччини розпочала переговори з Канадою, попросивши Оттаву як виняток повернути турбіни. Канадський уряд 9 липня оголосив, що поверне російську турбіну. Шольц привітав це рішення.



Як пише «Комерсант» з посиланням на джерела, Канада відправить турбіну для «Північного потоку» орієнтовно після 14 липня. Транспортування турбіни в Росію може зайняти близько двох тижнів, ще кілька днів можуть знадобитися для її встановлення.

Українська сторона наголошує, що Росія використовує фактор цієї турбіни для обґрунтування зменшення потужностей «Північного потоку-1», але це «абсолютний шантаж».



Як пише Deutsche Welle, у політичному керівництві ФРН вважають цілком ймовірним сценарій повного припинення поставок російського газ «Північним потоком» після 21 липня. Ряд коментаторів і політиків вважають, що задля досягнення своїх військових цілей в Україні Володимир Путін готовий піти на такий радикальний крок, сподіваючись ввести Німеччину у важку економічну, а потім і політичну кризу.



У разі повної зупинки подачі російського газу дефіцит палива в Німеччині та більшості країн Євросоюзу неминучий. У Німеччині вже запровадили надзвичайні заходи економії енергії; пакет заходів обговорюється і на рівні всього ЄС. Метою є максимальне наповнення газосховищ до початку опалювального сезону.