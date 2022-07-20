На Донбасі не зупиняться? Лавров оголосив нові «цілі» РФ, а США нададуть ще 4 HIMARS

Географічні цілі «спеціальної воєнної операції» (так Росія називає своє вторгнення) в Україні змінилися – і тепер РФ намагатиметься захопити не лише Донецьку і Луганську області, але й інші терени.

Про це в інтерв’ю російським виданням сказав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Він додав, що «цілі» РФ можуть змінюватися, якщо Захід надаватиме Україні далекобійне озброєння.

Тим часом США анонсували поставки ще чотирьох ракетних установок HIMARS.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін після завершення зустрічі у форматі «Рамштайн».

Що стоїть за погрозами Лаврова? І як змінять хід війни додаткові HIMARS?

Про це і не тільки говоримо в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода.