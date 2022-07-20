На Донбасі не зупиняться? Лавров оголосив нові «цілі» РФ, а США нададуть ще 4 HIMARS

- Географічні цілі «спеціальної воєнної операції» (так Росія називає своє вторгнення) в Україні змінилися – і тепер РФ намагатиметься захопити не лише Донецьку і Луганську області, але й інші терени.
Про це в інтерв’ю російським виданням сказав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Він додав, що «цілі» РФ можуть змінюватися, якщо Захід надаватиме Україні далекобійне озброєння.
- Тим часом США анонсували поставки ще чотирьох ракетних установок HIMARS.
Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін після завершення зустрічі у форматі «Рамштайн».
- Що стоїть за погрозами Лаврова? І як змінять хід війни додаткові HIMARS?
Про це і не тільки говоримо в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода.
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