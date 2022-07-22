Байден дозволив виділити на військову допомогу Україні ще до 175 мільйонів доларів

Президент Сполучених Штатів Джо Байден санкціонував виділення Державним департаментом додаткової допомоги для посилення України. Про це йдеться в його указі, який Білий дім оприлюднив 22 липня.

«Делегую Державному секретарю повноваження… розпорядитися списати до 175 мільйонів доларів на оборонні товари та послуги Міністерства оборони, а також військове навчання та тренування, аби надати допомогу Україні», – йдеться в документі.

Читайте також: США розглядають можливість поставки Україні військових літаків

Тим же указом Байден уповноважує оприлюднити рішення у федеральному реєстрі США.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після розмови з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном анонсував «додаткову військову допомогу США та партнерів» для України.