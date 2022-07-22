Росія втрачає «сотні» військових щодня у війні проти України – високопоставлений чиновник США

Вашингтон вважає, що Росія щодня несе сотні втрат у повномасштабній війні в Україні та втратила тисячі лейтенантів і капітанів від початку вторгнення 24 лютого, заявив 22 липня високопоставлений представник оборонного відомства США.

На додаток до вбитих лейтенантів і капітанів, сотні полковників і «багато» російських генералів також були вбиті, цитує агентство Reuters слова чиновника, який говорив на умовах анонімності.

«Ланцюжок командування все ще відчуває труднощі», – сказав чиновник.

За словами представника оборонного відомства США, Вашингтон також вважає, що Україна знищила понад 100 «важливих» російських цілей, включаючи командні пункти, склади боєприпасів і об’єкти протиповітряної оборони.

Директор ЦРУ Вільям Бернс 20 липня заявив, що, за оцінками Сполучених Штатів, втрати російських сил в Україні після майже п’яти місяців війни досягли близько 15 тисяч убитих і, ймовірно, 45 тисяч поранених, додавши, що українські збройні сили також зазнали значних втрат.

Росія класифікує загибель військових як державну таємницю і не часто оновлює свої офіційні дані про втрати під час війни. 25 березня Міноборони РФ повідомило про 1351 загиблого російського військового.

Генштаб Збройних сил України заявляє, що Росія втратила у повномасштабній війні близько 39 тисяч своїх військових.

Минулого місяця влада України повідомляла, що щодня гинуть від 100 до 200 українських військових. Про загальне число загиблих не повідомляють.

Сполучені Штати надали Україні вісім мільярдів доларів безпекової допомоги з початку повномасштабної війни, у тому числі на 2,2 мільярда доларів за останній місяць.

Раніше цього тижня Пентагон заявив, що надасть Україні чотири додаткові ракетно-артилерійські системи високої мобільності (HIMARS) у новій комплектації озброєння.