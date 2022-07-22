РФ втратила на війні проти України близько 39 тисяч військових – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російської армії в ході повномасштабної агресії. За його даними, загальні втрати сягнули приблизно 39 000 військових. За добу, 21 липня, загинули близько 150 російських військових.

Загалом, за даними Генштабу, від початку вторгнення 24 лютого Росія втратила також:

1704 танки

3920 бойових броньованих машин

863 артилерійських системи

251 РСЗВ

113 засобів ППО

221 літак

188 гелікоптерів

713 БПЛА

167 крилатих ракет

15 кораблів /катерів

2803 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн

72 одиниці спеціальної техніки.

«Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках», – йдеться в повідомленні.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.