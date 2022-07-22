Тривають бої на Краматорському і Бахмутському напрямках – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про поточну ситуацію на фронті.

Військові розповіли, що на Донецькому напрямку основні зусилля армії РФ зосереджуються на Краматорському та Бахмутському напрямках.

На Краматорському напрямку російська армія веде штурмові дії в напрямку Верхньокам’янка –Верхньокам’янське, бойові дії тривають.

«Втратами для ворога завершились штурмові дії у напрямках Доломітне – Новолуганське та Стряпівка – Соледар. Дезорганізовані підрозділи окупантів наші воїни відігнали назад. Противник продовжує спроби штурму у напрямку Вуглегірської ТЕС та поблизу Покровського, бойові дії тривають», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що уі спроби штурмових дій військ РФ у напрямках Мала Семейдинуха – Андріївка та Давидів Брід – Білогірка придушено, російськ війська відійшли.

«Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу», – підсумовує Генштаб.

Розпочалась сто сорок дев’ята доба війни РФ проти України.