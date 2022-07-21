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ЗСУ знищили ще шість російських складів з боєприпасами на Херсонщині – ОК «Південь»

Також повідомляється про знищення російського командно-спостережного пункту

Українські військові знищили шість російських складів з боєприпасами на Херсонщині, повідомляє у фейсбук оперативне командування «Південь».

«Підтверджено знищення командного і командно-спостережного пункту, ще шести складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському і Каховському районах», – йдеться у повідомленні.

За даними командування, ЗСУ завдали 10 авіаційних ударів по окупантах.

«Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань, в результаті чого вороже військо втратило 111 рашистів, гаубицю «Мста-Б», 2 самохідні артилерійсько-мінометні установки «Нона-С», безпілотний літальний апарат типу «Елерон», 13 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки», – додають в ОК «Південь».

Напередодні в ОК «Південь» заявили про «певні здобутки» українських військ на півдні України.

Українські військові також все частіше повідомляють про завдання ударів по російських командних пунктах, складах боєприпасів на Херсонщині.

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