ЗСУ завдали удару по базі окупантів в Херсоні – Хлань

Українські військові завдали удару по базі російських військ поблизу Антонівського мосту в Херсоні, повідомив радник голови Херсонської ОВА, депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

«Сьогодні передають, що є точне влучання в районі Антонівського мосту, а саме між мостами через Дніпро та через Конку, поблизу кафе «Наїрі» є автостанція. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розмістили багато зброї, розмістили військовий підрозділ... який був потужним блокпостом на території між мостами. Наразі там потужний вибух... Це було точкове знищення військового розташування орків біля Антонівського мосту», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, над цією територією зараз здіймається хмара чорного диму.



Хлань додав, що ЗСУ діють «абсолютно точково» по розташуванню боєприпасів військ РФ.



«За останній тиждень ми побачили послідовне знищення ворога і в Чорнобаївці, і в Новій Каховці, і в Бериславі, Чулаківці, Скадовському районі. Ці влучні попадання – це вже робота новітньої зброї», – розповів він.

Українські військові, зокрема оперативне командування «Південь» наразі про це не повідомляють.

Напередодні в ОК «Південь» заявили про «певні здобутки» українських військ на півдні України.

Українські військові також все частіше повідомляють про завдання ударів по російських командних пунктах, складах боєприпасів на Херсонщині.