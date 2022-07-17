ЗСУ мають «певні здобутки» на півдні України – ОК «Південь»

Українські війська мають «певні здобутки» на півдні України – заявила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.



«Війська РФ облаштовують собі чергові рубежі оборони, намагаються укріпити їх за допомогою залізобетонних конструкцій, Тому що усвідомлюють, що треба буде ще якось утриматись за херсонську землю. Хоча наші підрозділи, роблячи свої просувні кроки, не дозволяють їм такого. Є певні здобутки, але ми маємо закріпитися на цих територіях, і лише тоді зможемо про це проголосити. Тому що кожного разу, коли проводиться зачистка звільненого населеного пункту, ворог використовує авіаційні удари і б'є по тих позиціях. Тому ми дуже обережні в прогнозах і оголошеннях», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Почастішали повідомлення про деокупацію півдня України вже найближчим часом. Крім того, останнім часом влада закликає жителів окупованої Херсонщини намагатися виїхати з регіону або ж підготувати укриття на випадок бойових дій.

Українські військові також все частіше повідомляють про завдання ударів по російських командних пунктах, складах боєприпасів на Херсонщині.