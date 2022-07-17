Росія серйозно сприймає загрозу контрнаступу ЗСУ на півдні – британська розвідка

Російські сили серйозно сприймають загрозу контрнаступу український військових на півдні, повідомляє Міністерство Великої Британії з посиланням на свою розвідку.

«Російські оборонні кроки, ймовірно, є відповіддю на очікувані українські наступальні дії, на вимоги, висунуті міністром оборони Шойгу під час нещодавнього візиту на Донбас, а також на атаки, які Україна здійснює проти командних пунктів, логістичних вузлів і зосередження військ. Враховуючи тиск на російську живу силу, посилення Півдня в той час, як триває боротьба за Донбас, ймовірно, свідчить про серйозність, з якою російські командири сприймають загрозу», – заявляють у відомстві.

У британській розвідці додають, що Росія зміцнює оборонні позиції на окупованих територіях півдня України – це включає переміщення живої сили, техніки та оборонних запасів між Маріуполем і Запоріжжям, у Херсоні. Російські сили в Мелітополі також посилюють заходи безпеки.

Українські військові все частіше повідомляють про завдання ударів по російських командних пунктах і складах боєприпасів, тримаючи при цьому оборону на фронті.

Останнім часом українська влада закликала жителів окупованої Херсонщини спробувати виїхати з регіону або ж готуватися до бойових дій.