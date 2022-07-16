Шойгу «проінспектував» війська, що воюють проти України. Українська розвідка каже про підготовку РФ до наступу

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу проінспектував російські угруповання військ «Південь» та «Центр», які виконують завдання «спеціальної військової операції в Україні» (так Кремль називає війну проти України – ред.). Про це йдеться в повідомленні на сайті міноборони Росії.

«Глава російського військового відомства дав необхідні вказівки щодо подальшого нарощування дій угруповань на всіх операційних напрямках», – йдеться в повідомленні.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький під час телемарафону підтвердив інформацію, що Шойгу відвідав угруповання російських військ, проте невідомо, чи зробив це він на непідконтрольній території України.

«За нашою оцінкою, було заслуховування командувачів щодо подальших дій і проведення операції, підбив підсумки тих заходів, які були зроблені. А за деякими даними, навіть вручав нагороди офіцерам і генералам, які відзначилися у цій операції. Але однозначно зараз йде підготовка до наступного етапу наступальних дій», – сказав представник ГУР Міноборони.

Крім того, раніше у ГУР Міноборони України зазначили, що спецслужби РФ активізували діяльність в країнах східної Європи для визначення схем постачання зброї Україні.

«Для визначення схем доставки та кількості зброї, яку для відбиття російського вторгнення передають захисникам України країни-партнери, російські військові аташе в країнах ЄС закритими каналами зв’язку отримали наказ активізувати вербування співробітників поліції та громадян, причетних до транспортування зброї», – йдеться у повідомленні.

Нині Росія веде активні бойові дії на сході та півдні України, а також б’є ракетами по «тилових» містах. Українські військові все частіше повідомляють про завдання ударів по російських командних пунктах і складах боєприпасів, тримаючи при цьому оборону на фронті.