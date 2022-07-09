В облраді закликають жителів Херсонщини евакуюватися або готувати укриття

Жителям окупованої Херсонщини варто намагатися виїхати з регіону або ж готуватися до бойових дій, повідомив 9 липня перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

У ефірі національного телемарафону він повідомив, що вранці під Херсоном було чути вибухи. За його даними, горів російський склад боєприпасів.

Соболевський зазначив, що останнім часом повідомлень про вибухи на окупованій території все більше, відтак він закликав місцевих цивільних за можливості евакуюватися.

«Я знаю, що це дуже важко і не всі мають можливість, але треба це робити. Хто ніяк не може це зробити, треба готуватися до того, що знадобиться знову укриття, знову необхідно підготувати запас води, певний запас їжі для того, щоб пережити наступ наших військ. Ми розуміємо, що наші хлопці будуть працювати максимально акуратно, просто хірургічно, щоб зберегти кожне життя, але війна є війна», – прокоментував чиновник.

Він попросив мирних жителів проявити ініціативу, аби забезпечити безпеку власну та своїх близьких.

Раніше оперативне командування «Південь» повідомляло, що виїхати з окупованої частини Херсонщини можна тільки через Кримський півострів.