Обстріли Харкова, ЦРУ назвало втрати військ РФ, ЄС ухвалили нові санкції проти РФ

Три людини загинули, понад двадцять отримали поранення. Такими є наслідки ранкового обстрілу Харкова 21 липня.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що російські сили обстріляли один із найбільш густонаселених районів Харкова. За словами очільника області, Харків атакували з реактивних систем залпового вогню.

За оцінками Сполучених Штатів, втрати Росії у війні сягають 15 тисяч вбитих військових і, можливо, 45 тисяч поранених. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс.

Для порівняння: втрати Радянського Союзу за десять років війни в Афганістані склали приблизно 15 тисяч убитих і понад 40 тисяч поранених.

Росія не повідомляє про свої втрати в Україні, востаннє офіційні дані були наведені наприкінці березня – тоді російське Міноборони відзвітувало про понад 1300 вбитих.

Україна оцінює російські втрати у приблизно 38 тисяч, не вказуючи окремо, скільки загиблих і скільки поранених.

За словами очільника ЦРУ, Україна також зазнала значних втрат, можливо, трохи менших за Росію, проте серйозних.

Країни Європейського союзу погодили новий вже сьомий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

До останнього пакету обмежень увійшла, зокрема, заборона на імпорт російського золота.

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