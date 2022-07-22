ЗСУ завдали 4 удари по двом опорним пунктам російських військ на Херсонщині – ОК «Південь»

Україні війська вразили два опорні пункти російських військ на Херсонщині та скупчення російського особового складу та техніки на Миколаївщині – про це повідомило оперативне командування «Південь» за підсумками доби 22 липня.

За зведенням, обстановка на півдні України «стабільно напружена, але контролюється силами оборони».

«Нашою штурмовою авіацією та гелікоптерами нанесено чотири удари по двом ворожим опорним пунктам на Херсонщині і по скупченню ворожої сили та техніки на Миколаївщині», – повідомляють військові.

За даними командування, російські загарбники у Херсоні шукають людей, які могли б працювати на захоплених підприємствах.

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«Для цього окупанти навіть «відновили роботу» в захопленому ними Центрі зайнятості. А серед молоді намагаються насаджувати проросійський світогляд через так зване «військово-патріотичне виховання». Одночасно, побоюючись висадки десанту, окупаційні війська мінують узбережжя», – йдеться в зведенні.

Згідно з ним, у Чорному морі, де триває шторм, продовжують чергувати два ракетоносці з 16-ма ракетами «Калібр», а також два великих десантних кораблі.

Напередодні в ОК «Південь» заявили про «певні здобутки» українських військ на півдні України.

Українські військові також все частіше повідомляють про завдання ударів по російських командних пунктах, складах боєприпасів на Херсонщині.