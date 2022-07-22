Росія збільшила використання ракет ППО для наземних атак – британська розвідка

Росія збільшила використання ракет протиповітряної оборони при наземних атаках через критичну нестачу спеціальних ракет для ударів по наземних цілях, заявила британська розвідка.

«Росія від початку повномасштабного вторгнення майже напевно розгорнула поблизу України стратегічні системи протиповітряної оборони С-300 і С-400, призначені для збивання літаків і ракет на великих відстанях. Ця зброя має відносно невеликі боєголовки, призначені для знищення літаків. Вони можуть становити серйозну загрозу для військ у відкритих і легких будівлях, але навряд чи зможуть пробити міцні конструкції», – йдеться в повідомленні розвідки, яку цитує Міністерство оборони Великої Британії.

За повідомленням, існує «висока ймовірність» того, що ця зброя не влучить у ціль і спричинить жертви серед цивільного населення, «оскільки ракети не оптимізовані для цієї ролі, а екіпажі цих систем будуть мало навчені для таких завдань».

У звіті британської розвідки згадується, що 21 липня голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що російські війська застосували сім ракет протиповітряної оборони для ударів по об’єктах інфраструктури, енергетичних об’єктах і складах.

Крім того, у Міноборони Британії додали, що на Донбасі українські війська продовжують відбивати спроби російських сил штурмувати Вуглегірську ТЕС, а російська артилерія зосереджена на районах навколо міст Краматорськ і Сіверськ.

Напередодні голова Секретної розвідувальної служби Великої Британії (відомої як MI6) Річард Мур заявив, що російські військові, швидше за все, візьмуть оперативну паузу в найближчі тижні після лише поступового прогресу на полі бою.

Виступаючи на Аспенському безпековому форумі в американському штаті Колорадо, Мур висловив думку, що прогрес, якого російські війська досягли в Україні за останні місяці, відносно невеликий.

«Ми говоримо про невелику кількість миль поступу. Коли вони беруть місто, нічого не залишається. Воно знищується», – сказав він.

Він додав, що MI6 вважає, що Росії буде дедалі складніше забезпечувати свій особовий склад протягом наступних кількох тижнів.

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