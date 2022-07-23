Британська розвідка повідомила про «запеклі бої» на тлі наступу ЗСУ на Херсонщині

Протягом останніх 48 годин точаться запеклі бої у той час, як українські війська продовжують наступ проти російських сил у Херсонській області, на захід від річки Дніпро, повідомила британська розвідка у зведенні 23 липня.

«Ймовірно, Росія намагається уповільнити український наступ артилерійським вогнем вздовж природного бар’єру – річки Інгулець, притоки Дніпра. Водночас лінії постачання російських військ на захід від Дніпра перебувають під дедалі більшою загрозою. Додаткові українські удари спричинили подальші пошкодження ключового Антонівського мосту, хоча Росія провела тимчасовий ремонт», – йдеться в повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці вказали, що поки не змогли перевірити заяви українських чиновників про те, що Росія готується побудувати альтернативний, військовий понтонний міст через Дніпро.

При цьому в британській розвідці наголосили, що будь-яка спроба побудувати переправу через Дніпро «буде операцією з дуже високим ризиком».

«Якщо ж переправи через Дніпро не буде, а російські війська в окупованому Херсоні будуть відрізаними, це стане значним військово-політичним ударом для Росії», – йдеться у зведенні.

Напередодні про те, що російські війська хочуть облаштувати понтонну переправу в районі Херсона через пошкодження ударами ЗСУ Антонівського мосту через Дніпро, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«Окупанти опрацьовують організацію понтонної переправи в районі Херсона, для чого провели обстеження кількох ділянок Дніпра», – повідомив Соболевський у Telegram.

За його словами, російські окупаційні сили не можуть знайти в архівах проєктну документацію на Антонівський міст, щоб підготувати план ремонту.

ЗСУ вже кілька разів вдарили по Антонівському мосту через Дніпро в окупованому Херсоні. Окупаційні сили через російські ЗМІ заявили, що рух автотранспорту по мосту обмежили.

Антонівський міст – єдиний у Херсоні через річку Дніпро, в тому числі для транспортування військами РФ своєї техніки і боєприпасів.