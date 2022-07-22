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Через пошкодження Антонівського мосту в Херсоні війська РФ хочуть облаштувати понтонну переправу – облрада

Автомобіль проїжджає повз воронку на Антонівському мосту в Херсоні через річку Дніпро, спричинену, як повідомляють, ударом ЗСУ. Херсон, 21 липня 2022 року

Російські війська хочуть облаштувати понтонну переправу в районі Херсона через пошкодження ударами ЗСУ Антонівського мосту через Дніпро, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«Окупанти опрацьовують організацію понтонної переправи в районі Херсона, для чого провели обстеження кількох ділянок Дніпра», – повідомив Соболевський у Telegram.

За його словами, російські окупаційні сили не можуть знайти в архівах проєктну документацію на Антонівський міст, щоб підготувати план ремонту.

Антонівський міст до Херсону через річку Дніпро (архівне фото)
Антонівський міст до Херсону через річку Дніпро (архівне фото)

«Без неї (документації – ред.) підготувати план відновлювальних робіт швидко не вийде, та й результат буде так собі. Але найголовніше, що вже до найідеологічніших орків дійшло, що вони перебувають на чужій землі, де їм зовсім не раді», – написав Соболевський.

ЗСУ вже кілька разів вдарили по Антонівському мосту через Дніпро в окупованому Херсоні. Окупаційні сили через російські ЗМІ заявили, що рух автотранспорту по мосту обмежили.

Воронка на Антонівському мосту в Херсоні через річку Дніпро, спричинену, як повідомляють, ударом ЗСУ. Херсон, 21 липня 2022 року
Воронка на Антонівському мосту в Херсоні через річку Дніпро, спричинену, як повідомляють, ударом ЗСУ. Херсон, 21 липня 2022 року
A picture taken on July 21, 2022 shows craters on Kherson's Antonovsky bridge across the Dnipro river caused by a Ukrainian rocket strike, amid the ongoing Russian military action in Ukraine. Kherson, July 21, 2022
A picture taken on July 21, 2022 shows craters on Kherson's Antonovsky bridge across the Dnipro river caused by a Ukrainian rocket strike, amid the ongoing Russian military action in Ukraine. Kherson, July 21, 2022

Антонівський міст – єдиний у Херсоні через річку Дніпро, в тому числі для транспортування військами РФ своєї техніки і боєприпасів.

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