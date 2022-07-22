Через пошкодження Антонівського мосту в Херсоні війська РФ хочуть облаштувати понтонну переправу – облрада

Російські війська хочуть облаштувати понтонну переправу в районі Херсона через пошкодження ударами ЗСУ Антонівського мосту через Дніпро, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«Окупанти опрацьовують організацію понтонної переправи в районі Херсона, для чого провели обстеження кількох ділянок Дніпра», – повідомив Соболевський у Telegram.

За його словами, російські окупаційні сили не можуть знайти в архівах проєктну документацію на Антонівський міст, щоб підготувати план ремонту.

«Без неї (документації – ред.) підготувати план відновлювальних робіт швидко не вийде, та й результат буде так собі. Але найголовніше, що вже до найідеологічніших орків дійшло, що вони перебувають на чужій землі, де їм зовсім не раді», – написав Соболевський.

ЗСУ вже кілька разів вдарили по Антонівському мосту через Дніпро в окупованому Херсоні. Окупаційні сили через російські ЗМІ заявили, що рух автотранспорту по мосту обмежили.

Антонівський міст – єдиний у Херсоні через річку Дніпро, в тому числі для транспортування військами РФ своєї техніки і боєприпасів.