Британська розвідка вказує на важливість контролю над переправами через Дніпро на Херсонщині

Контроль над переправами через Дніпро, ймовірно, стане ключовим фактором у результаті бойових дій у Херсонській області, вважають у британській розвідці.



У розвідці нагадують, що 19 липня окупаційна влада Херсону повідомила, що ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро – цілком імовірно, що міст залишається придатним для використання, але це ключова вразливість для російських сил.



«Це один із лише двох пунктів перетину доріг через Дніпро, через які Росія може постачати припаси або вивести свої війська з території, яку вона окупувала на захід від річки. У цю територію входить політично і символічно важливе для Росії місто Херсон. Нижня течія Дніпра є природним бар’єром із шириною водного шляху близько 1000 м. Контроль над дніпровськими переправами, ймовірно, стане ключовим фактором результату боїв у регіоні», – йдеться в дописі Міністерства оборони Британії в твіттері.

Радник голови Херсонської ОВА, депутат Херсонської облради Сергій Хлань напередодні повідомив, що українські військові завдали удару по базі російських військ поблизу Антонівського мосту в Херсоні – це було «точкове знищення військового розташування» окупантів. За його словами, за останній тиждень на Херсонщині було «послідовне знищення» російських військ в Чорнобаївці, в Новій Каховці, в Бериславі, Чулаківці, Скадовському районі.

Напередодні в ОК «Південь» заявили про «певні здобутки» українських військ на півдні України.

Українські військові також все частіше повідомляють про завдання ударів по російських командних пунктах, складах боєприпасів на Херсонщині.