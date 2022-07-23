В Україні не може тривати «заморожена» війна – Зеленський на зустрічі з делегатами Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський прийняв у Києві делегацію Палати представників Конгресу Сполучених Штатів, повідомляє його пресслужба.

Групу конгресменів очолив голова Комітету з питань збройних сил Адам Сміт.

За повідомленням, Зеленський подякував за двопалатну підтримку, яку Україна отримує від американського Конгресу, а також за прийом Олени Зеленської під час її візиту до США.

«Глава держави відзначив важливість безпекової підтримки України з боку Сполучених Штатів, останній пакет якої, що містить вкрай необхідні артилерійські системи HIMARS, снаряди й безпілотні літальні апарати, був оголошений напередодні», – зазначає Офіс президента.

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Крім того, Зеленський розповів про ракетні удари, яких російські війська завдали сьогодні по Україні, зокрема, по порту в Одесі. Він звернув увагу на те, що цей удар російські війська здійснили майже одразу після підписання домовленостей щодо експорту зерна.

«Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати», – зазначив він.

На думку голови держави, це ще одне свідчення того, що Україна не може бути країною, де триває «заморожена» війна.

«За його словами, для нашої держави вкрай необхідно мати змогу робити відповідні кроки з деокупації українських територій», – цитує Зеленського пресслужба.

Конгресмен-демократ Адам Сміт заявив, що висловив президенту підтримку США під час візиту.

«Український народу надихнув світ своїм сміливим опором беззаконній війні Путіна», – прокоментував він свій візит.

Напередодні Сполучені Штати виділили ще один пакет військової допомоги Україні на суму 270 мільйонів доларів, який включає ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS.