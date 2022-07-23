Генсекретар ООН «беззастережно засуджує» ракетний удар Росії по порту Одеси – речник

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґуттеріш «беззастережно засуджує» ракетний удар Росії по торговельному порту в Одесі 23 липня, повідомив Фархан Хак, заступник речника генсекретаря.

«Вчора всі сторони чітко взяли на себе зобов’язання на світовій арені щодо гарантування безпечного руху українського зерна і супутньої продукції на світові ринки. Ці продукти вкрай необхідні для вирішення глобальної продовольчої кризи і полегшення страждань мільйонів людей, які потребують допомоги, у всьому світі. Повне виконання домовленості Російською Федерацією, Україною і Туреччиною є обов’язковим», – йдеться в заяві.

Росія сьогодні атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр», повідомив речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук із посиланням на дані оперативного командування «Південь».

За його даними, дві ракети збиті силами протиповітряної оборони, дві – влучили в об’єкти інфраструктури порту.

У Міністерстві закордонних справ України засудили удар і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши 22 липня в Стамбулі угоду, що має розблокувати експорт зерна з України.

Посол США в Україні Бріджит Брінк також засудила ракетний удар російських військ по порту Одеси, заявивши, що Кремль «продовжує використовувати їжу як зброю».

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Українські і російські офіційні особи 22 липня підписали підтриману ООН угоду, спрямовану на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію.

Генсекретар ООН заявив, що найбільший експортний хаб країни Одеса буде знову відкритий, як і порти в Чорноморську і Южному.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк раніше оприлюднив деталі угоди, заявивши, що не має бути «жодного супроводу транспорту російськими кораблями» і присутності російських представників в українських портах.