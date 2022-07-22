Україна має в наявності зерно на 10 мільярдів доларів – Зеленський про угоду щодо експорту

Україна не дозволила Росії закрити для неї доступ до моря та знищити потенціал свого експорту – про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, коментуючи підписання домовленостей щодо експорту зерна.

Він зазначив, що військові запевнили його в «стовідсотковому контролі підходів до наших портів».

За словами Зеленського, угода дозволить експортувати близько 20 мільйонів тонн зерна, зібраного торік.

«Цьогорічний врожай – а він вже збирається – також можна буде реалізувати. Це доходи фермерів, усього аграрного сектору й державного бюджету. Це робочі місця. Це кошти для посівної наступного року. У нас зараз уже в наявності зерна приблизно на 10 мільярдів доларів», – сказав голова держави.

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Крім того, додав він, Україна отримала шанс знизити рівень продовольчої кризи, яку спровокувала російська агресія, та не допустити глобального голоду і «політичного хаосу», який він може спричинити в тому числі в країнах-партнерах.

«І третє. Це чергова демонстрація того, що Україна здатна вистояти в цій війні. Важливо, що в територіальних водах України все буде контролюватися саме нашою державою», – підкреслив він.

Зеленський визнав, що з боку Росії можливі провокації та спроби «дискредитувати українські та міжнародні зусилля».

«Але ми довіряємо ООН. Тепер це їхня відповідальність і наших міжнародних партнерів – гарантувати дотримання домовленостей», – заявив президент.

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Він також подякував українським військовим за звільнення острова Зміїного, захист Одеси та Миколаєва і поступ на Херсонщині.

Українські і російські офіційні особи підписали підтриману ООН угоду, спрямовану на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію.

Ґутерріш заявив, що найбільший експортний хаб країни Одеса буде знову відкритий, як і порти в Чорноморську і Южному.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк раніше оприлюднив деталі угоди, заявивши, що не має бути «жодного супроводу транспорту російськими кораблями» і присутності російських представників в українських портах.