Британія підтримуватиме Україну, хто б не був наступним прем’єром – Джонсон у розмові з Зеленським 

Прем’єр-міністр Великої Британії, який залишає посаду, Борис Джонсон сказав президенту України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови 22 липня, що підтримка України Великою Британією «не послабиться», незалежно від того, хто стане наступним прем’єр-міністром.

Джонсон підкреслив «постійну рішучість Сполученого Королівства підтримувати український народ і сказав, що ця рішучість не похитнеться» після того, як Консервативна партія обере його заміну.

Сам Зеленський у своєму твітері розповів, що підтримує постійний зв’язок із Джонсоном, назвавши його «великим другом України».

«Поговорили про нарощування обсягів підготовки українських воїнів у Великій Британії та іншу різнобічну військову співпрацю. Одержав запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишається потужною й безумовною», – повідомив він.

Речниця Даунінг-стріт заявила, що під час останнього дзвінка Зеленський знову подякував Джонсону за його непохитну підтримку України. За її словами, прем’єр-міністр окреслив останні кроки, яких Британія вжила для посилення оборони України, в тому числі навчання тисяч українських військових у Сполученому Королівстві.

Як заявила пресслужба, Сполучене Королівство працює над розширенням зусиль з навчання, в тому числі через залучення міжнародних партнерів.

Джонсон також привітав повідомлення Туреччини про укладену за посередництва ООН угоду щодо вивезення зерна з України через чорноморські порти України. Цей крок поклав край протистоянню, яке загрожувало продовольчій безпеці в усьому світі.

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«І прем’єр-міністр, і президент Зеленський наголосили на необхідності повного виконання угоди всіма сторонами», – заявляє пресслужба голови уряду.

Джонсон також поговорив із Зеленським про поводження з британськими полоненими, яких утримують підтримувані Росією сили, подякувавши президенту України за зусилля його уряду щодо звільнення затриманих.

Під час останнього виступу Джонсона на щотижневій сесії питань до прем’єр-міністра в Палаті громад 20 липня він сказав, що хотів би дати «декілька порад» своєму наступнику.

«Номер один: тримайтеся разом із американцями; захищайте українців; захищайте свободу та демократію скрізь», – сказав він під схвальні вигуки колег з Консервативної партії.

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Борис Джонсон оголосив про свою відставку 7 липня на тлі хвилі скандалів і звільнень міністрів його кабінету. Він сказав, що залишатиметься на своїй посаді, доки партія не обере нового лідера у вересні.

Два кандидати, які претендують на його посаду – ексміністр фінансів Ріші Сунак і міністерка закордонних справ Ліз Трасс – заявили, що продовжуватимуть потужну дипломатичну та військову підтримку Києва.

Джонсон був одним із найактивніших і найгучніших прихильників України на Заході. Він двічі відвідав Київ з початку повномасштабної війни та підтримав виділення мільярдів фунтів британської військової допомоги.