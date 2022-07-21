Кандидатка у премʼєри Британії Трасс виступає проти відправки британських військ до України

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс, одна з двох останніх кандидатів на посаду прем'єр-міністра, каже, що не підтримує відправку британських солдатів в Україну для допомоги у боротьбі з Росією.

В інтерв’ю ВВС 21 липня Трасс виключила «пряму участь» британських військ у протидії російській агресії.



«Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну. Ми очолили міжнародну коаліцію з надання зброї, ми вводимо санкції, але я не підтримую пряму участь військ Великої Британії», – сказала вона.

Заява Трасс узгоджується з позицією США, НАТО та більшості інших західноєвропейських країн, які підтримали Київ у його боротьбі, надавши зброю та допомогу, але виключили направлення своїх військових на українську землю.

Москва раніше заявляла, що будь-яке втручання західних сил безпосередньо в Україну буде вважатися оголошенням війни Росії.