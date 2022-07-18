МЗС вимагає від Росії дотримання міжнародного права щодо військовополонених

Київ засуджує неправомірне поводження Росією з українськими полоненими, повідомляє Міністерство закордонних справ.

За заявою від 18 липня, відомство вимагає від російської сторони «неухильно дотримуватися положень міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції про поводження з військовополоненими» щодо полонених військових Збройних Сил України.

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«Підкреслюємо, що всі іноземні громадяни та особи без громадянства, які беруть участь в бойових діях на території України в складі Збройних Сил України, прийняті у добровільному порядку на військову службу за контрактом згідно із Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу» 1992 року», – йдеться в заяві.

Відтак, заявляє МЗС, військові-іноземці та люди без громадянства мають правовий статус комбатантів і також користуються правами, які надає полоненим міжнародне право.

«Україна дотримується гуманного поводження із військовополоненими та забезпечує всі гарантовані їм міжнародним правом права та гарантії у повному обсязі. Вимагаємо від російської сторони гуманного поводження щодо українських військовополонених. Будь-які незаконні акти чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні військовополонених, забороняються», – наголошує міністерство.

Минулої п’ятниці стало відомо, що в полоні на окупованій території Донеччини помер громадянин Великої Британії Пол Урі.

9 червня так званий «Верховний суд» незаконного збройного угруповання «ДНР» засудив трьох іноземців, які воювали в складі Збройних сил України, до смертної кари.Йдеться про двох британців – Шона Піннера та Ейдена Есліна – та громадянина Марокко Саадуна Брагіма. Всі вони підписали контракти із ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення.

Низка європейських країн, включаючи Велику Британію, висловили протест через цей «вирок», зажадавши його скасування. Ватажки угруповання «ДНР» та представниця МЗС РФ Марія Захарова, заявили, що не бачать причин для перегляду рішення чи умов для обміну.

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1 липня влада незаконного збройного угруповання «ДНР» звинуватила в найманстві ще двох громадян Великої Британії.



За інформацією російських інформагентств, Ділана Хілі та Ендрю Хілла звинувачують в «найманстві та участі у бойових діях у складі українських збройних формувань». Вони потрапили в полон на заводі «Азовсталь» в Маріуполі та в Миколаївській області, зараз їх утримують в СІЗО.