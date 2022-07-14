HRW: російська влада має негайно розкрити місце перебування та звільнити всіх незаконно вивезених українців

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявляє, що Росія повинна негайно розкрити місце перебування та звільнити всіх незаконно затриманих чи вивезених українців у ході війни проти України.

«Українські цивільні особи, затримані російськими військами, не тільки втрачають свободу, але й стикаються із загрозами своєму здоров’ю та життю через те, що їх утримують без правового чи громадського контролю». Російська влада повинна негайно розкрити місце перебування та звільнити всіх українських цивільних осіб, які перебувають під вартою, утримуваних на раніше або зараз окупованих територіях», – заявила заступниця директора Human Rights Watch у Європі та Центральній Азії Тетяна Локшина.

У HRW кажуть, що російські сили в Україні насильно затримують мирних жителів та незаконно переправляють їх до Росії. Організація задокументувала затримання російськими військами дев’яти мирних жителів під час окупації Київської області та їх вивезення до слідчих ізоляторів у Курській та Брянській областях Росії.

Усіх дев’ятьох чоловіків, чиї родини або друзів опитала Human Rights Watch, були захоплені російськими силами з 26 лютого по 18 березня на Київщині: п’ятеро – в Бучанському районі, двоє – в Гостомелі та по одному – з Димер та села Дорогинка.

Детальніше ці задокументовані HRW історії про насильницьке вивезення українців російськими військами можна почитати ТУТ.

Правозахисники кажуть, що родичі та друзі захоплених людей розповіли, що ті є цивільними особами, а тому не можуть вважатися військовополоненими.

Повідомляється, що російська влада не надає інформації і доступу родичів до цих людей, і такі дії підпадають під класифікацію одразу кількох видів воєнних злочинів – незаконне взяття під варту, захоплення в заручники, незаконне переміщення чи депортацію, насильницьке зникнення тощо.

Двоє адвокатів, які намагалися відвідати слідчі ізолятори у Курську та Новозибково у Брянській області РФ, розповіли HRW, що їм відмовили у доступі, визнанні факту затримання чи розкритті місця перебування затриманих.

Міжнародне гуманітарне право забороняє індивідуальне чи масове насильницьке переміщення цивільних осіб з окупованої території на територію держави, що окуповує. Також воно забороняє захоплення заручників. Затримання цивільних осіб з метою їх використання в майбутніх обмінах полоненими також заборонене.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 13 липня звинуватив Росію в примусовій депортації сотень тисяч українців із захоплених нею територій на сході та півдні країни.

За даними Блінкена, приблизно від 900 тисяч до 1,6 мільйона громадян України, у тому числі 260 тисяч дітей, були допитані, затримані та депортовані зі своїх домівок до Росії, в тому числі до ізольованих районів на Далекому Сході, у ході «фільтраційних операцій».

У своїй заяві він закликав Росію припинити цю діяльність, яка, за його словами, порушує Женевські конвенції.

Раніше у Росії заперечували насильне вивезення українців. Зокрема, про це заявляв у квітні постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН. Водночас він визнав вивезення понад 600 тисяч людей до Росії станом на початок квітня.