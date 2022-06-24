Російські війська викрадають членів сімей українських військових – ГУР

Російські військові викрадають родичів українських бійців на окупованих територіях, заявляє Головне управління розвідки Міністерства оборони 24 червня.

За даними розвідки, така практика набуває «системного характеру».

«На жаль, бази даних українських громадян потрапляють в руки рашистів при захоплені адміністративних будівель або ж за допомогою колаборантів-зрадників. На сьогодні більшість подібних випадків фіксується на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. При цьому, викрадають як дорослих родичів (в тому числі жінок та людей літнього віку), так і дітей», – підкреслили в ГУР.

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Управління заявляє, що загарбники взяли в заручники кількох дітей одного з українських військовослужбовців. Імена постраждалих військових та їхніх родичів не розголошують з міркувань безпеки.

«Надалі, росіяни можуть зв’язуватися з військовослужбовцями та вимагати прибути на окуповані території в обмін на безпеку рідних. Кожен із цих випадків є свідченням найжахливіших воєнних злочинів, які чинять окупанти на нашій землі. Всі вони будуть належним чином розслідувані. Винні у їхньому вчиненні понесуть справедливе покарання», – додає пресслужба розвідки.

Перевірити ці твердження незалежно наразі немає можливості.

Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив раніше, що в його місті посилилися викрадення людей, які, на думку російських військових, можуть очолювати спротив проти окупації.