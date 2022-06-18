З російського полону повернули п’ятьох цивільних – розвідка

В ході обміну вдалося звільнити п’ятьох цивільних українців, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони 18 червня.

Про це відомство заявило з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулись п’ятеро громадян України. Наголошується, що всі звільнені – цивільні особи, яких незаконно утримували окупаційні війська», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, четверо з мирних жителів потрапили в полон під час боїв на Київщині, з них троє – під час окупації Гостомеля.

Також вдалося повернути тіло одного загиблого українського військового.

«Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених українців триває», – підсумовують у ГУР.

Напередодні стало відомо про звільнення з полону волонтерки та парамедикині Юлії Паєвської (Тайри).