«Було повідомлення – береш командування»: полк «Азов» тимчасово очолив Микита Надточій

Полк «Азов» Національної гвардії України наразі тимчасово очолює майор Микита Надточій. Про це Радіо Свобода ексклюзивно повідомили у штабі спеціального загону. Офіційний наказ про кадрові рішення має з’явитися згодом.
Микита, на позивний «Раз-два», загалом служить на фронті вже вісім років. З моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну перебував у Маріуполі. Наприкінці березня у боях за місто отримав важкі поранення, та став одним із перших військових, евакуйованих звідти на ґвинтокрилі:
«Коли командир (Денис Прокопенко – ред.) сказав, що мені потрібно вилітати, я взяв з нього обіцянку, що він організує доставку мене, як тільки зможу повернутися до строю, назад на «Азовсталь». Але я розумію, що на той момент він інакше сказати не міг, тому що потрібно було, щоб я виїхав. Я б, напевно, вчинив так само й зі своїми підлеглими», – розповів Надточій.
За його словами, керівництво полком йому згодом передав саме Прокопенко, написавши повідомлення наступного змісту:
«Як будеш готовий стати до строю, зв’язуєшся з тими й тими людьми, приїжджаєш і береш командування у свої руки. До моменту повернення мене (Прокопенка – ред.)», – зауважує майор.
Наразі бійці «Азову» продовжують виконувати бойові завдання на різних напрямках фронту.
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Раніше російське Міноборони заявляло, що 2 439 українських військових, зокрема, ймовірно, і командир полку Денис Прокопенко, які перебували у районі заводу «Азовсталь» у Маріуполі, 20 травня 2022 року «здалися в полон». Тоді як офіційний Київ називає це евакуацією – операцією із порятунку тамтешнього гарнізону.
Ймовірність його обміну в російському МЗС не відкидають.
Українські військовослужбовці можуть перебувати на окупованій території Донеччини.
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