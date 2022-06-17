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«Було повідомлення – береш командування»: полк «Азов» тимчасово очолив Микита Надточій

Військовослужбовець полку «Азов» Національної гвардії України Микита Надточій, 15 червня 2022 року

Полк «Азов» Національної гвардії України наразі тимчасово очолює майор Микита Надточій. Про це Радіо Свобода ексклюзивно повідомили у штабі спеціального загону. Офіційний наказ про кадрові рішення має з’явитися згодом.

Микита, на позивний «Раз-два», загалом служить на фронті вже вісім років. З моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну перебував у Маріуполі. Наприкінці березня у боях за місто отримав важкі поранення, та став одним із перших військових, евакуйованих звідти на ґвинтокрилі:

«Коли командир (Денис Прокопенко – ред.) сказав, що мені потрібно вилітати, я взяв з нього обіцянку, що він організує доставку мене, як тільки зможу повернутися до строю, назад на «Азовсталь»​. Але я розумію, що на той момент він інакше сказати не міг, тому що потрібно було, щоб я виїхав. Я б, напевно, вчинив так само й зі своїми підлеглими», – розповів Надточій.


За його словами, керівництво полком йому згодом передав саме Прокопенко, написавши повідомлення наступного змісту:

«​Як будеш готовий стати до строю, зв’язуєшся з тими й тими людьми, приїжджаєш і береш командування у свої руки. До моменту повернення мене (Прокопенка – ред.)», – зауважує майор.

Наразі бійці «Азову» продовжують виконувати бойові завдання на різних напрямках фронту.

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Раніше російське Міноборони заявляло, що 2 439 українських військових, зокрема, ймовірно, і командир полку Денис Прокопенко, які перебували у районі заводу «Азовсталь» у Маріуполі, 20 травня 2022 року ​«здалися в полон». Тоді як офіційний Київ називає це евакуацією – операцією із порятунку тамтешнього гарнізону.

Ймовірність його обміну в російському МЗС не відкидають.
Українські військовослужбовці можуть перебувати на окупованій території Донеччини.

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