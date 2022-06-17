«Було повідомлення – береш командування»: полк «Азов» тимчасово очолив Микита Надточій

Полк «Азов» Національної гвардії України наразі тимчасово очолює майор Микита Надточій. Про це Радіо Свобода ексклюзивно повідомили у штабі спеціального загону. Офіційний наказ про кадрові рішення має з’явитися згодом.

Микита, на позивний «Раз-два», загалом служить на фронті вже вісім років. З моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну перебував у Маріуполі. Наприкінці березня у боях за місто отримав важкі поранення, та став одним із перших військових, евакуйованих звідти на ґвинтокрилі:



«Коли командир (Денис Прокопенко – ред.) сказав, що мені потрібно вилітати, я взяв з нього обіцянку, що він організує доставку мене, як тільки зможу повернутися до строю, назад на «Азовсталь»​. Але я розумію, що на той момент він інакше сказати не міг, тому що потрібно було, щоб я виїхав. Я б, напевно, вчинив так само й зі своїми підлеглими», – розповів Надточій.



За його словами, керівництво полком йому згодом передав саме Прокопенко, написавши повідомлення наступного змісту:



«​Як будеш готовий стати до строю, зв’язуєшся з тими й тими людьми, приїжджаєш і береш командування у свої руки. До моменту повернення мене (Прокопенка – ред.)», – зауважує майор.



Наразі бійці «Азову» продовжують виконувати бойові завдання на різних напрямках фронту.

Читайте також: Україна в рамках чергового обміну повернула тіла 64 захисників «Азовсталі» – Мінреінтеграції

Раніше російське Міноборони заявляло, що 2 439 українських військових, зокрема, ймовірно, і командир полку Денис Прокопенко, які перебували у районі заводу «Азовсталь» у Маріуполі, 20 травня 2022 року ​«здалися в полон». Тоді як офіційний Київ називає це евакуацією – операцією із порятунку тамтешнього гарнізону.

Ймовірність його обміну в російському МЗС не відкидають.

Українські військовослужбовці можуть перебувати на окупованій території Донеччини.