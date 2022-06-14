Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Україна в рамках чергового обміну повернула тіла 64 захисників «Азовсталі» – Мінреінтеграції

У відомстві додали, що процес повернення тіл загиблих українських армійців триває

Між Росією та Україною відбувся черговий обмін тілами, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 14 червня.

«Україна повернула тіла 64 героїчних оборонців «Азовсталі» для гідного їх поховання», – йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що процес повернення тіл загиблих українських армійців триває.

Востаннє обмін загиблими військовослужбовцями між Україною та РФ відбувся 8 червня.

За даними ГУР, від початку російського вторгнення Україні вдалося повернути понад 200 тіл українських військових.

Читайте також: «Нас запевняють, що тортур там не ведуть» – мати заступника командира полку «Азов»

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG