Юлію Паєвську звільнили з російського полону – Зеленський

Українську волонтерку та перемедикиню Юлію Паєвську (Тайру) звільнили з російського полону, заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні вже можу повідомити про це – вдалося звільнити з полону Тайру, українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат. Тайра вже вдома. Будемо працювати й надалі, щоб забрати всіх», – сказав він.

Співзасновник партії «Демократична сокира», до якої входить Паєвська, Віктор Трегубов також повідомив, що вона вже вдома.

16 березня в Маріуполі Донецької області в полон до російських військ потрапили медик-волонтерка Юлія Паєвська (Тайра) і її водій. Українська сторона наголошувала, що Паєвська не є військовою.