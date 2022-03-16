Медик-волонтерка Юлія Паєвська (Тайра) потрапила в полон – волонтери, депутатка

Медик-волонтерка Юлія Паєвська (Тайра) і її водій потрапили в полон до російських військ 16 березня в Маріуполі. Про це повідомляють волонтерка Наталія Воронкова, народна депутатка від «ЄС» Іванна-Климпуш-Цинцадзе, а також партія «Демократична сокира», в якій Паєвська є уповноваженою з питань реабілітації учасників бойових дій.

«Це жінка-легенда, яка всі ці роки була на передовій, рятуючи життя. Людина, яка завжди заряджає оптимізмом і веде за собою. Маємо докласти всіх зусиль, аби звільнити її», – написала Климпуш-Цинцадзе у фейсбуці.

«Тайра разом з іншими волонтерами тижнями рятувала цивільне населення, дітей, жінок і поранених у Маріуполі під обстрілами», – повідомили у «Демсокирі».

Там також додали, що Юлія Паєвська має інвалідність і проблеми зі здоров’ям. «Тому просимо забезпечити доступ до неї відповідних міжнародних організацій, які зможуть переконатися, що умови перебування в полоні не становлять смертельної загрози її життю. Юлія Паєвська не є військовослужбовцем, вона – волонтер-медик і, відповідно, підпадає під захист міжнародного гуманітарного права», – наголосили у партії.

«Волонтерська спільнота звертається до української влади та до міжнародної спільноти з проханням негайно звернути увагу на злочини і порушення міжнародного права, а також терміново вимагати від Російської Федерації підтвердити, що Тайра жива, та звільнити її», – додали у «Демсокирі».

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.