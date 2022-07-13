Держсекретар США закликає Росію зупинити депортацію українців

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен 13 липня звинуватив Росію в примусовій депортації сотень тисяч українців із захоплених нею територій на сході та півдні країни.

За даними Блінкена, приблизно від 900 тисяч до 1,6 мільйона громадян України, у тому числі 260 тисяч дітей, були допитані, затримані та депортовані зі своїх домівок до Росії, в тому числі до ізольованих райони на Далекому Сході, у ході «фільтраційних операцій».

У своїй заяві він закликав Росію припинити цю діяльність, яка, за його словами, порушує Женевські конвенції.

«Незаконна передача та депортація осіб, які перебувають під захистом, є серйозним порушенням Четвертої Женевської конвенції про захист цивільних осіб і є воєнним злочином», – сказав Блінкен.

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Державний секретар вказав на те, що в ході операцій із «фільтрації» російські військові розділяють сім’ї, конфіскують українські паспорти та видають російські «в очевидній спробі змінити демографічний склад частини України».

Серед людей, яких «відфільтрували», є українці, яких вважають загрозливими через їх потенційну приналежність до українських військових, медіа, уряду та груп громадянського суспільства, додав Блінкен.

Він також процитував свідчення вцілілих, які стверджують, що російська влада переправила десятки тисяч людей до місць ув’язнення в Донецьку, контрольованому підтримуваними Росією бойовиками. Там, як повідомляється, багатьох піддають тортурам. За словами Блінкена, є свідчення про те, що деяких людей, які пройшли «фільтрацію», стратили без судового розгляду.

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Програма фільтрації, схоже, була спланована завчасно і відповідає подібним операціям, які Росія проводила в інших війнах, зокрема, в Чечні, зазначив він, додавши, що росіяни повинні бути притягнуті до відповідальності.

«Саме тому ми підтримуємо зусилля українських та міжнародних органів зі збору, документування та збереження доказів звірств», – сказав він.

Заява пролунала за день до конференції підзвітності України в Гаазі щодо ймовірних військових злочинів в Україні.

Раніше у Росії заперечували насильне вивезення українців. Зокрема, про це заявляв у квітні постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН. Водночас він визнав вивезення понад 600 тисяч людей до Росії станом на початок квітня.