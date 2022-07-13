Кулеба в Гаазі закличе створити спецтрибунал для розслідування агресії проти України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що виступить на конференції в Гаазі із закликом створити спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності керівництво Росії за агресію проти України. Про це він розповів на онлайн-брифінгу 13 липня.

За словами міністра, такий крок вже підтримали Парламентська асамблея Ради Європи та інші міжнародні установи, відтак рішення лишається за урядами.

Кулеба пояснив, що такий трибунал є єдиною можливістю притягнути вище політичне і військове керівництво Російської Федерації до відповідальності саме за злочин агресії проти України.

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На відміну від воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, злочин агресії не підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

«Офіс прокурора МКС вже проводить розслідування ситуації в Україні. Водночас МКС не має компетенції розслідувати і переслідувати фізичних осіб за вчинення злочину агресії проти конкретно України у зв’язку з певними правовими обмеженнями, закріпленими в Римському статуті. На сьогодні не існує – це об’єктивна реальність – міжнародного суду або трибуналу, який міг би виконати цю функцію», – розповів він.

Кулеба вказав на те, що російська агресія проти України є найбільшою війною в Європі з 1945 року, відтак спеціальний трибунал стане «належною правовою відповіддю на неї».

За словами міністра, в основі створення нового трибуналу лежатимуть норми і підходи, які використовує МКС і які закріплені в Римському статуті.

«Ми обов’язково притягнемо Росію до відповідальності за всі скоєні злочини. Земля у буквальному сенсі горітиме під ногами росіян не лише на фронті, але і в судах, під ногами тих росіян, які винні у злочинах проти українців», – додав Кулеба.

Як анонсує МЗС, у Гаазі 13 і 14 липня триває конференція Ukraine Accountability Conference щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини на території України. До неї долучаться представники МЗС і уряду Нідерландів, Офісу прокурора МКС, Європейської комісії та іноземних держав.