Агент Росії намагався влаштуватися стажером до Міжнародного кримінального суду – розвідка Нідерландів

Служба загальної розвідки та безпеки Нідерландів (AIVD) повідомила про затримання співробітника російської військової розвідки, який намагався влаштуватися стажером до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Про це йдеться в заяві на сайті відомства.

Затриманий, як повідомляється, скористався підробленим посвідченням особи громадянина Бразилії, щоб потрапити як інтерн до структури Міжнародного кримінального суду. Ця установа, зокрема, займається розслідуванням злочинів, скоєних під час війни Росії проти України.

За словами глави AIVD Еріка Акербума, справжнє ім’я затриманого – Сергій Володимирович Черкасов. До Нідерландів він хотів в’їхати під ім’ям Віктор Мюллер Феррейра.

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Черкасов, за інформацією AIVD, мав намір влаштуватися на стажування до Міжнародного кримінального суду в Гаазі і таким чином отримати доступ до секретних даних. У тому числі – щодо можливих військових злочинів російських військовослужбовців, скоєних у Грузії в 2008 році і в Україні в 2022 році. Затриманого Черкасова депортували до Бразилії.

AIVD у грудні 2020 року повідомила, що розкрила секретну операцію співробітника російської Служби зовнішньої розвідки. Він працював у посольстві в Гаазі з дипломатичною акредитацією і був залучений до шпигунської діяльності в галузі науки та технологій. Йому допомагав інший співробітник СЗР Росії, який також мав дипломатичну акредитацію і працював у посольстві. Нідерландське МЗС оголосило двох офіцерів розвідки персонами нон-ґрата. Імена дипломатів при цьому не називалися.