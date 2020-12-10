Нідерланди запідозрили в шпигунстві і висилають двох російських дипломатів

Нідерланди оголосили про те, що висилають із країни двох російських дипломатів, яких запідозрили в шпигунстві у сфері високих технологій. Про це повідомило національне управління розвідки і безпеки AIVD.

За його даними, один із дипломатів, працюючи на російську Службу зовнішньої розвідки, збирав інформацію, пов’язану з наукою і технологіями.

«СЗР розвивала контакти з людьми, які мають доступ до чутливої інформації в хай-тек-секторі», – стверджує нідерландська спецслужба. Також в її повідомленні йдеться про те, що відомості про штучний інтелект, напівпровідники і нанотехнології, що цікавили росіян, були здебільшого пов’язані як із цивільним, так і військовим застосуванням.

Імена дипломатів при цьому не називають.

У посольстві Росії в Гаазі у відповідь на заяву AIVD заявили, що Нідерланди не надали Москві ніяких доказів протиправних дій із боку росіян.

А голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що Росія адекватно відповість на висилку з Нідерландів російських дипломатів, підозрюваних в шпигунстві.

У 2018 році влада Нідерландів заявила, що ГРУ Росії намагалася втрутитись у роботу ОЗХЗ і викрасти документи по MH17. Через це з країни видворили чотирьох росіян, співробітників російської розвідки.