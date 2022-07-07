З Росії знову пригрозили ядерною зброєю: бояться трибуналу

З Росії вкотре пригрозили ядерною зброєю Заходу. Цього разу у відповідь на намагання створити трибунал над Росією із розслідування воєнних злочинів. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що спроби Заходу покарати Росію за війну в Україні ризикують поставити під загрозу все людство.

Вторгнення Росії в Україну викликало найсерйознішу кризу у відносинах між Росією та Заходом з часів Карибської кризи 1962 року, коли багато хто побоювався, що світ стоїть на межі ядерної війни.

За словами Дмитра Медведєва, який зараз обіймає посаду заступника голови Ради безпеки Росії, спроби використати суди або трибунали для розслідування дій Росії в Україні, будуть марними і загрожують глобальною катастрофою.

«Ідея покарати країну, яка має найбільший ядерний потенціал, абсурдна сама по собі. І потенційно створює загрозу існуванню людства», – написав Дмитро Медведєв у «Телеграмі».

Як Захід реагує на такі погрози?

За даними Федерації американських учених:

Росія та США контролюють близько 90% ядерних боєголовок у світі,

мають у своїх військових запасах близько 4000 боєголовок кожна.

Черговий матеріал проєкту «Поліграф», інтернет-ресурсу, створеного «Голосом Америки» з метою запобігання поширенню дезінформації у світових ЗМІ та соціальних мережах (Polygraph.info), нагадує, що задав тон цим ядерним загрозам сам Путін.

Всього через три дні після початку вторгнення в Україну, зіткнувшись із сильною та одностайною відповіддю Заходу, Володимир Путін наказав перевести російські ядерні сили в особливий режим бойового чергування. Цей крок, сприйнятий як ескалація, викликав занепокоєння і страх перед початком ядерної війни в усьому світі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг тоді назвав указ Путіна «небезпечною риторикою» та безвідповідальною поведінкою».

Президент США Джо Байден спробував послабити напруженість, заявивши, що американцям не слід турбуватися про ядерні загрози з боку Росії. Представник Білого дому заявив агентству Reuters, що «ядерну війну неможливо виграти і ніколи не можна вести».

Проте «ядерний» наказ Путіна від 27 лютого 2022 року не був окремою, ізольованою подією. Кремль робив і робить це весь час, посилаючи сигнал світу, що він може робити що завгодно, і його ніхто не спинить.

Володимир Путін зробив так багато таких погроз, що 23 червня 65 країн, які ратифікували Договір про заборону ядерної зброї, опублікували у Відні спільну декларацію, яка засуджує російські ядерні загрози.

«У відповідь на ядерні загрози Росії та зростаючу небезпеку ядерної війни держави-учасниці Договору про заборону ядерної зброї беззастережно засудили будь-які та будь-які ядерні загрози, явні чи неявні, незалежно від обставин», - йдеться у документі.

Ця декларація стала основою для створення нового глобального альянсу «для протидії неприйнятним та незаконним ядерним загрозам та ризикам ядерної війни».

Нещодавно у США було представлено нову доповідь вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) про те, яку систему протиракетною оборони (ПРО) треба мати, щоб докорінно змінити парадигму ядерної загрози з боку Росії та Китаю.

Висновки аналітиків читайте тут: Ядерна загроза: чи є можливості запобігти ядерному удару Росії?

У червні група конгресменів-республіканців США закликала Білий дім дати «рішучу відповідь» на російську загрозу застосування ядерної зброї в Україні та за її межами.

«Законодавці вказували безпосередньо на президента Росії Володимира Путіна, який пригрозив «тим, хто стане на його шляху», заявивши, що «наслідки будуть такими, яких ніхто ніколи не бачив за всю історію», - повідомила газета The Hill.

Раніше, невдовзі після початку вторгнення в Україну, виступаючи в Технологічному інституті штату Джорджія, директор ЦРУ Вільям Бернс нагадав про «можливу нерозсудливість» та невдачі Путіна, чиї сили зазнали тяжких втрат і були змушені відступити з кількох районів на півночі України після невдалої спроби захоплення Києва.

З цих причин «ніхто з нас не може легковажно ставитись до загрози, пов'язаної з потенційним застосуванням тактичної ядерної зброї чи ядерної зброї малої потужності», – сказав тоді директор ЦРУ.

Північноатлантичний альянс офіційно вважає Росію основною загрозою – про це йдеться в оновленій стратегічній концепції, яку НАТО ухвалило на саміті в Мадриді 29 червня.

«Російська Федерація модернізує свої ядерні війська та розширює свої новітні та руйнівні системи доставки подвійного значення, застосовуючи примусову сигналізацію для ядерної зброї. Вона намагається дестабілізувати країни на наших східному та південному флангах», – вважає Альянс.

Він також вказує на загрозу, яку Росія створює на Балтійському, Чорному та Середземному морях, а також через військову інтеграцію з Білоруссю.